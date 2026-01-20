На Занзибаре построят кибер-город за $1 млрд

На архипелаге Занзибар скоро начнется строительство кибер-города с цифровой инфраструктурой на основе блокчейна Dunia Cyber City. Об этом пишет Bloomberg.

На возведение специальной экономической зоны потратят около миллиарда долларов. Особая инфраструктура позволит контролировать достоверность трансакций без надзора каких-либо финансовых регуляторов. Проект нацелен на привлечение иностранных предпринимателей и удаленных работников.

Предполагается, что в городе установят особые налоговые и административные условия, а ключевые процессы будут проводиться в цифровом формате. При этом власти подчеркивают, что кибер-город не получит политической автономии и останется под юрисдикцией Танзании. Население должно составить несколько тысяч человек, однако основная ставка делается на цифровых резидентов, которым не обязательно физически находиться на острове.

Ранее сообщалось, что в России создали механизм защиты данных на постквантовом уровне.