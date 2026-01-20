Реклама

19:22, 20 января 2026Наука и техника

На Западе ответили на вопрос о способности российских «Гераней-5» прорвать евроПВО

MWM: Российские дроны «Герань-5» создадут большие трудности для евроПВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе «Герань-5» могут создать большие трудности для европейской противовоздушной обороны (ПВО), пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации попробовали ответить на вопрос о способности российских «Гераней-5» прорвать евроПВО. В журнале заметили, что недавно новый российский беспилотник сравнительно легко уничтожил пусковую установку реактивной системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) производства США.

Отмечается, что новый беспилотник имеет небольшой реактивный двигатель и FPV-систему наведения, а также обладает высокой маневренностью, позволяющей преследовать движущиеся цели, и займет нишу между недорогими ракетными комплексами и дронами «Герань-2».

«Новые летательные аппараты могут представлять значительно большую проблему для [противовоздушной] обороны стран НАТО», — заключается в публикации.

Ранее военный эксперт Николай Цыгикало в беседе с телеканалом «360» заметил, что новый российский беспилотник, который на Украине отнесли к семейству дронов «Герань», втрое быстрее прошлых модификаций аппарата с двигателями внутреннего сгорания.

