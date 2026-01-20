Реклама

Экономика
10:23, 20 января 2026

Назван самый подешевевший за год продукт

Сильнее всего за год в России подешевели капуста, лук и картофель
Дмитрий Воронин

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Самым подешевевшим продуктом в России в начале 2026 года стала капуста, стоимость которой снизилась за 12 месяцев на 27,2 процента. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюз» сообщает ТАСС.

В числе наиболее сильно упавших в цене продуктов специалисты также назвали яйца и картофель, подешевевшие на 21,2 процента. Цены на лук с января 2025 года снизились на 16,9 процента.

По итогам прошлого года темпы роста цен на российском потребительском рынке составили 5,59 процента, достигнув 5,24 процента в продовольственном сегменте. При этом за первые 12 дней 2026 года цены в России выросли сразу на 1,26 процента, в том числе на 1,4 процента подорожали продукты.

Немного подешевели в этот период времени только сахар, пшено и соль, а вот плодоовощная продукция, включая картофель, капусту и морковь, напротив, стала значительно дороже.

