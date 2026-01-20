Названы главные жертвы тарифной политики Трампа

Кильский институт мировой экономики: Пошлины Трампа ударили по американцам

Пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп не привели к притоку иностранного богатства, а бремя расходов, связанных с такими шагами, легло на плечи самих американцев. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Кильским институтом мировой экономики. Их процитировало «Интерфакс».

Оказалось, что зарубежные экспортеры взяли на себя только четыре процента дополнительных издержек. Остальные 96 процентов пришлось оплатить покупателям и импортерам в самих США. Иными словами, налог для иностранных производителей на деле стал сбором за потребление в Соединенных Штатах.

Авторы исследования констатировали, что порядка 200 миллиардов из общей суммы новых тарифов в 2025 году были полностью оплачены американцами. В будущем это станет одним из факторов разогрева инфляции, которая прежде была умеренной.

Экономисты объяснили, что экспортеры не стали снижать цены на свою продукцию, доставляемую на американский рынок. Вместо этого они или нашли покупателей в других странах или просто решили подождать, пока величина пошлин снова не изменится.

В начале года сотни американских компаний подали в суд на Трампа, надеясь вернуть долю от уплаченных на данный момент пошлин общей стоимостью в миллиарды долларов. По словам главы Белого дома, если Верховный суд выступит против президента и бизнес получит право на возврат средств, это станет «катастрофой для национальной безопасности».