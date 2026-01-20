Реклама

Экономика
11:06, 20 января 2026Экономика

Российские компании попросили не заставлять их валить лес

«Ъ»: Лесопромышленники выступили против ужесточения правил освоения лесов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Лесопромышленный комплекс Shelon попросил депутатов Госдумы не принимать в текущем виде поправки в Лесной кодекс. Об этом со ссылкой на письмо компании главе комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Законопроект внесен в нижнюю палату парламента в декабре прошлого года. Он обязывает компании заготавливать за четыре года не менее 70 процентов от допустимого объема изъятия древесины. Авторами документа выступило Архангельское собрание депутатов. Они ожидают, что его принятие позволит увеличить поступления в бюджет региона.

Однако в Shelon напомнили, что нарушение приведенных в законопроекте нормативов не всегда свидетельствует о недобросовестности, поскольку валить лес могут мешать многие обстоятельства.

Например, входящий в группу лесозавод «Судома» столкнулся с действием санкций, нарушивших его работу в первом полугодии 2025 года, и пострадал от отсутствия актуальной информации о лесоустройстве и корректных данных об учетных номерах лесных участков.

Также лесопромышленники предлагают ввести понятие «сырье преимущественной заготовки», то есть учитывать объем древесины, которую может поглотить рынок. Отдельно в Shelon хотят ограничений на число субъектов, в которых будет действовать новая инициатива, чтобы не дискриминировать компании, вложившиеся в приоритетные инвестиционные проекты по глубокой переработке древесины.

Вице-президент Segezha Group Николай Иванов поддержал претензии коллег. По его словам, в условиях системного кризиса отрасли сложно представить более деструктивную инициативу в отношении предприятий, которые и так сталкиваются с нехваткой техники, высокой стоимостью финансирования, падением долговой нагрузки и доходности экспорта.

По его мнению, регуляторам лучше было бы сосредоточиться на создании стабильных и предсказуемых условий лесопользования. В том числе речь идет о моратории на изменение принципов расчета арендной платы и приостановке практики расторжения договоров по формальным поводам.

Между тем в Минприроды уверены, что предлагаемые изменения необходимы, потому что они повысят рациональное использование лесов. В настоящее время арендаторы не используют на своих участках 35-45 процентов древесины, что отрицательно сказывается на экономическом потенциале и не позволяет привлечь других участников рынка.

