Обнаружен усугубляющий глобальное неравенство фактор

ООН: Развитие ИИ и чистых технологий усиливает глобальное неравенство

Бурное развитие искусственного интеллекта (ИИ), а также экологически чистых технологий оказалось фактором, усугубляющим глобальное экономическое неравенство. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на доклад Организации Объединенных Наций (ООН) «Мировое экономическое положение и перспективы 2026».

Как пояснили авторы этого документа, с одной стороны, описанные процессы стимулируют инвестиции и инновации. Однако все это, как правило, происходит в небольшом числе ведущих в экономическом отношении стран, у которых есть крупный технологический и финансовый потенциал.

Как следствие, многие другие государства от них отстают, а существующее экономическое неравенство усиливается.

По прогнозам экономистов, в 2026 году положение дел в мировой экономике станет хуже. Улучшения ситуации ждут только 19 процентов.

В МВФ полагают, что мировая экономика столкнется с серьезными финансовыми трудностями, если огромные ресурсы, вкладываемые в искусственный интеллект, не приведут к обещанному росту производительности.