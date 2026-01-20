Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:08, 20 января 2026Экономика

Обнаружен усугубляющий глобальное неравенство фактор

ООН: Развитие ИИ и чистых технологий усиливает глобальное неравенство
Кирилл Луцюк

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Бурное развитие искусственного интеллекта (ИИ), а также экологически чистых технологий оказалось фактором, усугубляющим глобальное экономическое неравенство. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на доклад Организации Объединенных Наций (ООН) «Мировое экономическое положение и перспективы 2026».

Как пояснили авторы этого документа, с одной стороны, описанные процессы стимулируют инвестиции и инновации. Однако все это, как правило, происходит в небольшом числе ведущих в экономическом отношении стран, у которых есть крупный технологический и финансовый потенциал.

Как следствие, многие другие государства от них отстают, а существующее экономическое неравенство усиливается.

По прогнозам экономистов, в 2026 году положение дел в мировой экономике станет хуже. Улучшения ситуации ждут только 19 процентов.

В МВФ полагают, что мировая экономика столкнется с серьезными финансовыми трудностями, если огромные ресурсы, вкладываемые в искусственный интеллект, не приведут к обещанному росту производительности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии призвали задуматься о бойкоте ЧМ-2026 из-за позиции США по Гренландии

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Названа группа людей с самым высоким риском рака желудка и поджелудочной железы

    Макрон надел темные очки и заявил о мире без правил

    Доктор Мясников рассказал о множестве переезжающих из Европы в Россию знакомых

    Производитель «Искандеров» нарастил выпуск вооружения

    Более 200 россиян на неделю застряли в Турции из-за отмены рейса

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Известная 68-летняя актриса ответила на критику ее старения фразой «ни о чем не жалею»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok