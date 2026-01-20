Оценены шансы Мбаппе забить бывшей команде в Лиге чемпионов

Букмекеры считают, что Килиан Мбаппе забьет «Монако» в матче Лиги чемпионов

Оценены шансы нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе забить бывшей команде — «Монако» — в матче общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают, что Мбаппе сможет отличиться в этой встрече. Поставить на событие можно с коэффициентом 1,43. Вероятность того, что форвард отдаст результативную передачу оценивается в 3,20.

После ухода из «Монако» Мбаппе провел против команды 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 7 передач. Нападающий выступал за монегасков в период с 2015 по 2018 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17.

Матч «Реала» и «Монако» состоится 20 января в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

