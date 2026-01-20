Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:46, 20 января 2026Спорт

Оценены шансы Мбаппе забить бывшей команде в Лиге чемпионов

Букмекеры считают, что Килиан Мбаппе забьет «Монако» в матче Лиги чемпионов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ana Beltran / Reuters

Оценены шансы нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе забить бывшей команде — «Монако» — в матче общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают, что Мбаппе сможет отличиться в этой встрече. Поставить на событие можно с коэффициентом 1,43. Вероятность того, что форвард отдаст результативную передачу оценивается в 3,20.

После ухода из «Монако» Мбаппе провел против команды 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 7 передач. Нападающий выступал за монегасков в период с 2015 по 2018 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17.

Матч «Реала» и «Монако» состоится 20 января в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СПЧ прокомментировали резонансное убийство в Электростали

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Максим Галкин показал новую внешность

    Тарелку с цветком с чердака оценили в два миллиона рублей

    Иммунолог оценил важность ношения шапки зимой

    Стала известна цена шпагата Волочковой

    Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

    Суд определился с продлением ареста замминистру обороны Тимуру Иванову

    Лавров рассказал о сожалениях многих западных политиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok