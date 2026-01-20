Реклама

Экономика
07:53, 20 января 2026Экономика

Перечислены заставляющие людей оформлять вклады уловки банков

Финансист Глушкова: Банки используют 8 уловок для приманивания вкладчиков
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Некоторые выгодные условия по вкладам, заставляющие россиян сделать выбор в пользу конкретных предложений от банков, могут оказаться обманом. Основные восемь уловок, которые применяют финансовые организации по отношению к вкладчикам, перечислила финансовый советник Ирина Глушкова в разговоре с агентством «Прайм».

Эксперт отметила, что обыкновенно выгодную процентную ставук банки могут предложить лишь на короткий период — на пару месяцев — после чего она опускается ниже рынка.

«Когда вы это обнаруживаете, то хотите забрать свои деньги. Да, можете забрать, но при этом теряете все проценты, которые были начислены за первые месяцы», — пояснила Глушкова.

Также среди уловок — начисление процентов только на часть суммы депозиты, игры с капитализацией, изменение ставки при снятии или пополнении вклада, автоматическая пролонгация на худших условиях. Также банки замечены в навязывании дополнительных платных услуг и включении в условия депозита инвестиционную составляющую. Также вкладчикам может быть обещан высокий доход, но только на словах.

Чтобы избежать подлога, необходимо внимательно читать договор, указала финансист. В особенности то, что написано мелким шрифтом.

Ранее россиян предупредили об обнулении процентов по вкладам.

