Пляжи популярного у россиян курорта Египта закрыли из-за акулы

Shot: Пляжи пяти отелей Хургады закрыли из-за акулы

Пляжи пяти отелей Хургады закрыли из-за акулы, замеченной возле берегов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что речь идет о гостиницах Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels & Resorts. Отдыхающие на популярном у россиян египетском курорте сняли хищника на видео. На кадрах видно, как акула подплыла близко к берегу во время охоты на рыбу, а россияне этому умилились.

В июле пожилая туристка из Австрии на курорте Хургада не выжила после нападения акулы — хищная рыба откусила ей руку и ногу. Тогда в районе от Сахль Хашиш до бухты Макади Бей временно запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку.