Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:37, 20 января 2026Наука и техника

Полный состав РУК «Ланцет-Э» показали в Абу-Даби

ZALA представила полный состав комплекса «Ланцет-Э» на UMEX 2026
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал ZALA

Компания ZALA показала полный состав разведывательно-ударного комплекса (РУК) с дронами-камикадзе «Ланцет-Э» в ходе международной вставки UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом производитель сообщил в Telegram.

«На выставочном стенде ZALA в Абу‑Даби был представлен полный состав РУК "Ланцет‑Э": разведывательный БПЛА ZALA Z‑16Э для обнаружения целей; барражирующие боеприпасы с двойным Х‑образным оперением — "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э"; пусковая установка однократного применения», — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что такая пусковая установка позволит повысить оперативность применения «Изделия-51Э» — самого мощного ударного аппарата серии «Ланцет-Э». Один человек может развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту. ZALA добавила, что после выполнения задачи установка не требует разборки и эвакуации.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

Ранее в январе компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что в ходе СВО комплекс «Ланцет» вывел из строя более четырех тысяч единиц военной техники Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп разместил в Truth Social сообщение о настоящем враге США

    На Западе высказались о переговорах Европы и России по Украине

    Дочь Веры Брежневой показала возлюбленного на откровенном фото

    Форвард норвежского клуба за две минуты оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» в матче ЛЧ

    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    На Украине начали закрываться рестораны «Макдоналдс»

    Водителей предупредили об опасности долгой стоянки авто под снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok