Интернет и СМИ
14:41, 20 января 2026Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша попала в реанимацию

Блогерша Гербер попала в реанимацию на фоне воспаления печени и желчного пузыря
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @thegerbers_

Популярная российская блогерша Маша Гербер сообщила, что попала в реанимацию на фоне воспаления печени и желчного пузыря. О госпитализации она рассказала в Telegram-канале.

По словам блогерши, последние несколько дней она испытывала боли в животе и онемение в верхней части тела. Затем у Гербер пожелтели белки глаз, после чего она отправилась в клинику.

«Пришли очень плохие анализы [крови], показатели превышены больше, чем в десять раз», — раскрыла она. Кроме того, УЗИ показало, что у блогерши воспалены желчный пузырь и печень. В связи с этим, как уточнила инфлюэнсерша, медики рекомендовали ей срочно лечь в больницу.

Спустя некоторое время Гербер заявила, что она находится в палате реанимации. Она также выложила фотографии, на которых лежит на больничной койке, и поблагодарила подписчиков за поддержку.

Ранее сообщалось, что знаменитый британский телеведущий и журналист Пирс Морган попал в больницу с переломом шейки бедра. Он рассказал, что травмировался, когда споткнулся о небольшую ступеньку.

