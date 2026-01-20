Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:19, 20 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия отключения Чернобыльской АЭС от электроснабжения

Аналитик ФНЭБ Митрахович: Остановка энергоснабжения Чернобыльской АЭС опасна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Даже в случае остановки атомные электростанции должны быть подключены к энергоснабжению, прерывание передачи может быть опасно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Так он отреагировал на сообщение МАГАТЭ о том, что Чернобыльскую АЭС отключили от внешнего энергоснабжения.

«Эта электростанция, как мы знаем, давно не работает, но там все равно есть объекты, требующие питания. И, даже если станция остановлена, прерывание энергоснабжения чревато большим риском. Конечно, надо смотреть, что там произошло конкретно, но, по крайней мере, хорошо, что в деле участвует МАГАТЭ. Даже несмотря на все наши обоснованные претензии к этой организации», — сказал Митрахович.

Он уточнил, что говорить о том, что именно происходит сейчас на Чернобыльской АЭС, невозможно без личного присутствия. Но предположил, что энергоснабжения могут требовать хранилища, объекты укрытия.

«Если проводить аналогию с Запорожской АЭС, то там были остановленные реакторы. Но атомное топливо все равно выделяет тепло. Чтобы не было радиационного инцидента, необходимо охлаждение. Охлаждение происходит с помощью воды, которую качает насос. А насос работает на электричестве», — объяснил эксперт.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения. Линии электропередачи, питающие другие АЭС, также были затронуты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я обеспокоен любым расфокусом». Зеленский недоволен вниманием мира к Гренландии, но не будет отправлять туда ВСУ

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Европу уличили в желании противостоять США

    Лавров поправил обратившуюся к нему по фамилии итальянскую журналистку

    Стало известно о планах Трусовой побороться за золото Олимпиады-2030

    Андреасян показал исполнителя одной из главных ролей в своем фильме «Война и мир»

    Раскрыта неочевидная причина тревожных расстройств

    Стало известно об опасениях западных лидеров из-за «Совета мира» Трампа

    Водителям напомнили о возможности получить до миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok