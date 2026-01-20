Названы последствия отключения Чернобыльской АЭС от электроснабжения

Аналитик ФНЭБ Митрахович: Остановка энергоснабжения Чернобыльской АЭС опасна

Даже в случае остановки атомные электростанции должны быть подключены к энергоснабжению, прерывание передачи может быть опасно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Так он отреагировал на сообщение МАГАТЭ о том, что Чернобыльскую АЭС отключили от внешнего энергоснабжения.

«Эта электростанция, как мы знаем, давно не работает, но там все равно есть объекты, требующие питания. И, даже если станция остановлена, прерывание энергоснабжения чревато большим риском. Конечно, надо смотреть, что там произошло конкретно, но, по крайней мере, хорошо, что в деле участвует МАГАТЭ. Даже несмотря на все наши обоснованные претензии к этой организации», — сказал Митрахович.

Он уточнил, что говорить о том, что именно происходит сейчас на Чернобыльской АЭС, невозможно без личного присутствия. Но предположил, что энергоснабжения могут требовать хранилища, объекты укрытия.

«Если проводить аналогию с Запорожской АЭС, то там были остановленные реакторы. Но атомное топливо все равно выделяет тепло. Чтобы не было радиационного инцидента, необходимо охлаждение. Охлаждение происходит с помощью воды, которую качает насос. А насос работает на электричестве», — объяснил эксперт.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения. Линии электропередачи, питающие другие АЭС, также были затронуты.