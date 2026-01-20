Реклама

18:08, 20 января 2026

Премьер Гренландии не исключил применения военной силы против острова

Виктория Кондратьева
Фото: Marko Djurica / Reuters

Хотя военное нападение на Гренландию маловероятно, полностью исключать такой сценарий нельзя. Об этом заявил премьер-министр автономии Йенс-Фредерик Нильсен, передает The Guadian.

Премьер подчеркнул, что Гренландия является частью НАТО, и любая эскалация будет иметь последствия для всего мира. «Маловероятно, что будет применена военная сила, но и это не исключено», — сказал Нильсен на пресс-конференции в Нууке.

Политик добавил, что на фоне растущей напряженности в Арктике у Гренландии «нет сомнений» в необходимости усиления военного присутствия. При этом Нильсен отверг любые разговоры о праве собственности на Гренландию, подтвердив, что остров поддерживает хороший диалог с Евросоюзом и намерен укреплять эти отношения.

17 января Дональд Трамп объявил о введении пошлин для ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в Европейский союз Великобританию и Норвегию.

