08:23, 20 января 2026Россия

Стало известно о боях с ВСУ в курском приграничье

Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в курском приграничье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российская авиация нанесла удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. О боях с ВСУ в этом районе стало известно из публикации связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер».

По информации авторов канала, удар был нанесен по позициям 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Рогозное в Сумской области. Объекты были уничтожены.

В целом же авторы портала отмечают, что положение на теткинском и глушковском направлениях ведения боевых действий не изменилось.

Ранее военкор Евгений Поддубный оценил степень осведомленности главы РФ Владимира Путина о ситуации в зоне специальной военной операции.

