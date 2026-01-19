Военкор оценил степень осведомленности Путина о ситуации в зоне СВО

Поддубный: Путин превосходно осведомлен о ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин превосходно осведомлен о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в интервью Вячеславу Манучарову. Оно опубликовано в Rutube-канале актера.

«Огромное заблуждение — полагать, что наш президент плохо информирован. Владимир Владимирович информирован превосходно», — сказал он.

Военкор также заявил, что государство анти-Россия, которое создали из Украины, нежизнеспособно.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что Путин поставил задачу продолжить расширение полосы безопасности в 2026 году. Темпы по расширению зоны безопасности в последние месяцы возросли.