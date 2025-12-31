Реклама

12:43, 31 декабря 2025Россия

Начальник Генштаба рассказал о поручении Путина в зоне СВО

Герасимов: Путин поручил ВС России продолжить расширение полосы безопасности
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поставил задачу продолжить расширение полосы безопасности в 2026 году. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

«Поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», — рассказал он.

По словам Герасимова, темпы по расширению зоны безопасности в последние месяцы возросли. Было освобождено семь населенных пунктов.

Ранее Путин указал на хорошие темпы наступления ВС России. Также Герасимов доложил президенту о наступлении российских войск по всем направлениям фронта.

