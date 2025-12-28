Реклама

06:03, 28 декабря 2025

Путин оценил темпы наступления российских войск

Президент Путин отметил хорошие темпы наступления Вооруженных сил РФ
Марина Совина
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин указал на хорошие темпы наступления Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости.

«Высокие темпы наступления соединений и воинских частей группировки "Восток" позволяют продвигаться вперед», — заявил российский лидер.

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области.

