Путин оценил темпы наступления российских войск

Президент Путин отметил хорошие темпы наступления Вооруженных сил РФ

Президент России Владимир Путин указал на хорошие темпы наступления Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости.

«Высокие темпы наступления соединений и воинских частей группировки "Восток" позволяют продвигаться вперед», — заявил российский лидер.

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области.