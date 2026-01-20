Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:35, 20 января 2026Авто

Продажи машин еще одного российского концерна обвалились

«Автостат»: Продажи автомобилей «Москвич» упали на треть в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

По итогам 2025 года суммарные объемы продаж машин российского концерна «Москвич» сократились на треть в сравнении с показателем за 2024-й. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).

За 12 месяцев реализация автомобилей вышеуказаной марки упала на 33 процента. Всего за прошлый год в России реализовали 15,6 тысячи машин этого бренда.

Материалы по теме:
«Это новая реальность» Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
«Это новая реальность»Российский авторынок пережил сильнейшие потрясения в 2025 году. Что будет с ценами на авто в 2026 году?
31 декабря 2025
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
С 1 декабря иномарки в России резко подорожали. Как из-за повышения утильсбора их цена растет на миллионы рублей?
1 декабря 2025

Подавляющую долю (81 процент) продаж обеспечил кроссовер «Москвич 3». Эта модель в 2025 году разошлась тиражом в 12,7 тысячи единиц. Еще порядка десятой части реализации бренда пришлась на лифтбек «Москвич 6» (1,5 тысячи штук.). Оставшиеся 9 процентов продаж поделили между собой электрокар «Москвич 3е», а также «Москвич 8» и «Москвич 5». Их совокупный результат составил 1,4 тысячи экземпляров.

Прошлый год стал разочаровывающим в плане реализации для всех ключевых российских концернов. Так, продажи Lada за это время снизились на почти на четверть, «КАМАЗа» — более чем на 20 процентов, группы «Соллерс» (локализованные Sollers) и «УАЗ» — на 20,6 процента. На подобную динамику повлиял ряд факторов, включая общее подорожание машин, регулярное повышения утильсбора, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка и низкую доступность автозаймов для значительной части населения. В сложившихся реалиях, отмечал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ожидать скорого оживления продаж машин на внутреннем рынке не стоит. Если это и произойдет, пояснил он, то не раньше весны 2026 года. Первые два месяца уйдут на адаптацию к резкому повышению утильсбора, констатировал аналитик.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    «Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

    В России назвали признаки подготовки Европы к войне

    В Госдуме увидели в закрытии ресторанов след «либералов»

    На Земле начала бушевать магнитная буря

    В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

    Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

    Мстительный россиянин решился на расправу над офицером ФСБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok