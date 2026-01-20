Реклама

05:33, 20 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыта связь выпадения волос с опасными для жизни болезнями

Трихолог Кирнас: Часто волосы начинают выпадать при ВИЧ и туберкулезе
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Волосы выпадают и вновь отрастают в течение всей жизни человека, и этот процесс зависит от многих факторов, в том числе и от состояния здоровья, рассказала трихолог, дерматовенеролог клиники трихологии «Доктор волос» Кира Кирнас. В комментарии «Ленте.ру» врач оценила связь потери волос с опасными для жизни болезнями.

По словам эксперта, на выпадение волос влияет множество факторов: стресс, качество сна и питания, заболевания различных органов и систем. В то же время Кирнас подчеркнула, что при наличии угрожающей жизни болезни выпадение волос никогда не будет единственным и основным признаком.

«Чаще всего волосы начинают выпадать при онкологических заболеваниях крови, ВИЧ, туберкулезе. Но одновременно будут другие, более значимые симптомы, например, повышенная температура, изнурительный кожный зуд, слабость, истощение и потеря веса, частые простуды, увеличенные лимфоузлы, специфические пятна на коже или синяки», — рассказала трихолог.

Если кроме выпадения волос пациент больше ни на что не жалуется, а при сборе анамнеза и осмотре врач не выявил настораживающих признаков, то в таком случае проблема с волосами возникает по другим причинам, констатировала Кирнас. Напоследок эксперт посоветовала регулярно посещать врача-трихолога для сохранения красоты и здоровья волос.

Ранее топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов назвал россиянкам тренды в стрижках и окрашиваниях волос на зиму.

