Расправившийся с 17 женщинами «политеховский маньяк» потребовал отмены приговора

В Алтайском крае подали жалобу на приговор маньяка Виталия Манишина

В Алтайском крае состоится рассмотрение жалобы на приговор россиянину Виталию Манишину, известному как «политеховский маньяк». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, жалобу подал адвокат приговоренного к 25 годам лишения свободы за расправу над 11 женщинами маньяка.

Примечательно, что ранее родственник одной из пострадавших от Виталия Манишина женщин обратился в суд с требованием ужесточить оказание для осужденного.

Манишина задержали в мае 2023 года и обвинили в изнасиловании и расправе над девушкой в 1989 году. На первых же допросах экс-чиновник признался в преступлении, а месяц спустя неожиданно признался еще в нескольких расправах. Следствием была установлена причастность Манишина к 11 расправам, совершенным в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае.

Первое преступление было совершено в 1989 году, когда Манишин, являясь студентом, попытался изнасиловать 17-летнюю девушку, но потерпел неудачу и расправился с ней. В ходе следствия выяснилось, что все преступления Манишина были связаны с девушками из Алтайского государственного технического университета. После чего его стали звать «политеховским маньяком».