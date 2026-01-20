Реклама

Расправившийся с соотечественницами в Гоа россиянин рассказал о других жертвах

Расправившийся с россиянками в Гоа мужчина признался в зверствах на севере Индии
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Расправившийся с соотечественницами на индийском курорте Гоа россиянин рассказал о других жертвах — всего на его счету может быть около 15 расправ. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что 30-летний Алексей Леонов признался следствию, что творил зверства на севере Индии, в штате Химачал-Прадеш. Своих жертв мужчина находил через социальные сети и лишал жизни тех, кто отказывал ему в романтических отношениях.

В настоящее время идет установление личностей всех женщин, которые в последний месяц пропали без вести в том регионе. Особенно внимательно проверяются места, где останавливался россиянин, также полицейские выстраивают маршруты его передвижений. Расследование ведется и в прибрежных зонах Гоа.

Ранее стало известно, что россиянин расправился с тремя девушками в Гоа — две из них оказались его соотечественницами, одна — индианка. Он встречался с ними одновременно.

