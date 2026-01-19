Расправившийся с тремя девушками в Гоа маньяк встречался с ними одновременно

Россиянин, расправившийся с тремя девушками на индийском курорте Гоа, встречался со своими жертвами одновременно, а одну даже позвал замуж. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, в начале января 30-летний Алексей Л. сделал предложение 40-летней индианке Мриде. После ее согласия мужчина переехал к ней в деревню Коргао. Через неделю влюбленные устроили совместный сеанс употребления наркотиков, Мрида не выжила.

На следующий день россиянин приехал в клуб анонимных наркоманов в курортную деревню Морджим и заявил о своем уходе из него. Тогда 37-летняя мастер фейс-арта Елена В., с которой тот тоже был в отношениях, решила вылечить своего спутника самостоятельно. Через четыре дня маньяк жестоко расправился с ней, будучи в невменяемом состоянии.

Вскоре после этого он отправился в деревню Арамболь, где совершил третье преступление. На этот раз жертвой стала 37-летняя Елена К.

Ранее сообщалось, что после расправ Алексей надевал одежду своих жертв и открыто появлялся в ней на публике. Злоумышленника задержали возле тела одной из женщин.