Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:58, 17 января 2026Силовые структуры

Расправившийся с пятью женщинами на Гоа маньяк-аниматор сжег свой паспорт при свидетелях

Россиянин, убивший на Гоа пятерых женщин, надел на себя вещи одной из жертв
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал SHOT

Маньяк-аниматор из России, подозреваемый в серии жестоких убийств на индийском курорте Гоа, после расправ надевал одежду своих жертв и открыто появлялся в ней на публике. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Алексей Леонов, задержанный в пятницу, 16 января, во время допросов признался, что расправился с пятью женщинами, включая двух россиянок и местную жительницу. Он не скрывал улики преступлений: так, в Арамболе он снял с 37-летней Елены К., уже мертвой, вещи — леопардовые лосины и кофту, — надел их на себя, спокойно спустился в кафе, а затем сидел на пляже. Его задержали возле ее тела после того, как подруга жертвы обратилась в полицию.

По данным расследования, с первой жертвой он расправился в среду, 14 января, в Морджиме. Он напал с ножом на 37-летнюю Елену В., которая ранее нарисовала ему узор на лице. Третьей подтвержденной жертвой стала местный дизайнер Мридула Сайкия, которую нашли в собственном доме. Леонов, находившийся, по версии следствия, в состоянии наркотического опьянения, действовал по одной схеме: наносил множественные ножевые ранения и перерезал горло. Свои паспорт и телефон он сжег на костре при свидетелях. Останки двух других потенциальных жертв пока не обнаружены; власти проверяют его показания.

Материалы по теме:
«Есть лишь он один» Миллионы людей в мире увлеклись маньяками. Кто становится их фанатами и опасно ли это для общества?
«Есть лишь он один»Миллионы людей в мире увлеклись маньяками. Кто становится их фанатами и опасно ли это для общества?
23 марта 2023
«Я не считал своих жертв» Серийный убийца из Татарстана задушил десятки женщин. Почему его не могли поймать восемь лет?
«Я не считал своих жертв»Серийный убийца из Татарстана задушил десятки женщин. Почему его не могли поймать восемь лет?
6 февраля 2023
Рублевский потрошитель. Сериал «Фишер» рассказывает о знаменитом советском маньяке. Чем он напоминает «Чернобыль»?
Рублевский потрошитель.Сериал «Фишер» рассказывает о знаменитом советском маньяке. Чем он напоминает «Чернобыль»?
8 февраля 2023

Ранее суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя города Камешково Владимирской области за половые преступления против 12 малолетних девочек. Сексуальный маньяк заманивал детей домой с помощью своей собаки породы шпиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рамзан Кадыров показал сына Адама на видео на фоне слухов о серьезном ДТП с его участием

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Власти Филиппин депортировали жившего в США блогера Здоровецкого в Россию

    Мэр Харькова рассказал об очень тяжелом состоянии энергосистемы города после ударов

    Пленный боец ВСУ раскрыл один запрет командования

    В Германии обвинили США в «методах Дикого Запада»

    Россиянин описал законы в штате США фразой «вы это вообще читали, когда принимали?»

    Раскрыты способы защитить сердце от трех скрытых факторов риска

    Ядовитая змея укусила 16-летнюю москвичку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok