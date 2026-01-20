Reuters подтвердил подлинность опубликованной Трампом переписки с Макроном

Сообщение главы Франции Эммануэля Макрона об организации встречи в Париже, опубликованное президентом США Дональдом Трампом, оказалось настоящим. Об этом пишет агентство Reuters.

Речь идет об организации в Париже встречи G7, куда французский лидер предлагал позвать в том числе представителей России. В сообщении агентства говорится, что текстовое сообщение Макрона является подлинным. Reuters пишет, что оно демонстрирует, что президент Франции отстаивает одну и ту же позицию как в публичном, так и в частном порядке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не получала приглашение на встречу G7 в Париже.

Франция намерена отказаться от участия в «Совете мира» президента США Дональда Трампа по постконфликтному урегулированию в секторе Газа.