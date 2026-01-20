Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:22, 20 января 2026Интернет и СМИ

Reuters подтвердил подлинность опубликованной Трампом переписки с Макроном

Reuters подтвердил подлинность опубликованной Трампом переписки с Макроном
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сообщение главы Франции Эммануэля Макрона об организации встречи в Париже, опубликованное президентом США Дональдом Трампом, оказалось настоящим. Об этом пишет агентство Reuters.

Речь идет об организации в Париже встречи G7, куда французский лидер предлагал позвать в том числе представителей России. В сообщении агентства говорится, что текстовое сообщение Макрона является подлинным. Reuters пишет, что оно демонстрирует, что президент Франции отстаивает одну и ту же позицию как в публичном, так и в частном порядке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не получала приглашение на встречу G7 в Париже.

Франция намерена отказаться от участия в «Совете мира» президента США Дональда Трампа по постконфликтному урегулированию в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Москвич напал на кассира из-за отказа включить песню Shaman

    «Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

    В России назвали признаки подготовки Европы к войне

    В Госдуме увидели в закрытии ресторанов след «либералов»

    На Земле начала бушевать магнитная буря

    В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

    Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok