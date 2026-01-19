Реклама

Франция не захотела участвовать в «Совете мира» Трампа

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Philippe Magoni / Reuters

Франция намерена отказаться от участия в «Совете мира» президента США Дональда Трампа по постконфликтному урегулированию в секторе Газа. Об этом рассказал источник, близкий к французсому лидеру Эммануэлю Макрону, передает Reuters.

«Инициатива поднимает важные вопросы о роли ООН, которые нельзя ставить под сомнение», — пишет агентство.

Американская газета The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник писала, что Белый дом может рассматривать «Совет мира» под председательством Трампа в качестве замены ООН. Издание уточнила, что Вашингтон может расширить мандат совета, включив в сферу его деятельности не только Газу, но и другие горячие точки, в том числе Украину и Венесуэлу.

Позднее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин получил приглашение войти в состав «Совета мира». По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сейчас предложение детально изучается.

Трамп также пригласил в «Совет мира» коллег из Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Касыма-Жомарта Токаева.

