Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 20 января 2026Экономика

Россиянам рассказали об особенностях продажи жилья в разных регионах

Эксперт по жилью Золотарев: На юге России жилье лучше продавать весной
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Квартиры на вторичном рынке в России удобнее продавать в различное время года, причем у каждого региона есть свои пиковые сезоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

В курортных зонах показатели продаж лучше в весеннее время, а в северных регионах активность зависит от климатических и бытовых факторов, таких как переезды, командировки, сроки отопительного сезона, отметил ведущий специалист по недвижимости компании «Этажи» Иван Золотарев.

По данным коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области жилье чаще всего продают в апреле, в Ростовской области и Краснодарском крае — в июне. В Новосибирской области больше всего предложений в течение года фиксируется в ноябре, в Челябинской области — в октябре, в Тюменской области — в августе.

Ранее стало известно, что в декабре 2025 года выдачи семейной ипотеки в России достигли рекорда за всю историю программы.
Всего за месяц было выдано 104 тысячи кредитов на 605 миллиардов рублей — на 70 процентов больше по количеству и на 69 процентов по объему, чем в ноябре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о Гренландии

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Раскрыта судьба бывшего СИЗО «Кресты»

    Вертолет с туристами вылетел из зоопарка в Японии и пропал без вести

    Фон дер Ляйен пригрозила Трампу за решение ввести пошлины из-за Гренландии

    Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения

    Зеленский выдвинул условия для встречи с Трампом

    Цой высказалась о скандале вокруг квартиры Долиной

    Стали известны подробности возможного обнаружения тела пловца Свечникова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok