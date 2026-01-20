Россиянам рассказали об особенностях продажи жилья в разных регионах

Эксперт по жилью Золотарев: На юге России жилье лучше продавать весной

Квартиры на вторичном рынке в России удобнее продавать в различное время года, причем у каждого региона есть свои пиковые сезоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

В курортных зонах показатели продаж лучше в весеннее время, а в северных регионах активность зависит от климатических и бытовых факторов, таких как переезды, командировки, сроки отопительного сезона, отметил ведущий специалист по недвижимости компании «Этажи» Иван Золотарев.

По данным коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области жилье чаще всего продают в апреле, в Ростовской области и Краснодарском крае — в июне. В Новосибирской области больше всего предложений в течение года фиксируется в ноябре, в Челябинской области — в октябре, в Тюменской области — в августе.

Ранее стало известно, что в декабре 2025 года выдачи семейной ипотеки в России достигли рекорда за всю историю программы.

Всего за месяц было выдано 104 тысячи кредитов на 605 миллиардов рублей — на 70 процентов больше по количеству и на 69 процентов по объему, чем в ноябре.