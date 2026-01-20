Россиянка через суд решила доказать законность брака с врачом из Турции

«РГ»: Жительница Балакова через суд пытается спасти от депортации мужа-турка

Жительница Балакова Саратовской области через суд решила доказать законность брака с врачом из Турции. По данным «Российской газеты» (РГ), она пытается спасти от депортации мужа-иностранца.

Она пояснила, что они поженились в октябре 2023 года, вскоре у них родилась дочь. Семья живет в Балакове, все трое зарегистрированы в одной квартире. Супруги хотели трудоустроиться врачами: у мужа есть профильное образование, девушка

учится в МГМУ имени Сеченова (на время ухода за ребенком она взяла академический отпуск).

Пара подала документы для оформления вида на жительство в России для мужа. В процессе рассмотрения документов к семье пришел участковый. Правоохранитель не застал дома иностранца.

После визита в оформлении вида на жительства мужчине отказали. У сотрудников местного отдела по вопросам миграции возникли подозрения, что регистрация гражданина Турции быть фиктивной.

Супруги подали иск к ведомству. Они надеются, что таким образом мужчине удастся избежать депортации.

Ранее сообщалось, что подлежащий выдворению из России украинец попросил оставить его.

