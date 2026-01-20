Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 20 января 2026Россия

Россиянка через суд решила доказать законность брака с врачом из Турции

«РГ»: Жительница Балакова через суд пытается спасти от депортации мужа-турка
Майя Назарова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жительница Балакова Саратовской области через суд решила доказать законность брака с врачом из Турции. По данным «Российской газеты» (РГ), она пытается спасти от депортации мужа-иностранца.

Она пояснила, что они поженились в октябре 2023 года, вскоре у них родилась дочь. Семья живет в Балакове, все трое зарегистрированы в одной квартире. Супруги хотели трудоустроиться врачами: у мужа есть профильное образование, девушка
учится в МГМУ имени Сеченова (на время ухода за ребенком она взяла академический отпуск).

Пара подала документы для оформления вида на жительство в России для мужа. В процессе рассмотрения документов к семье пришел участковый. Правоохранитель не застал дома иностранца.

После визита в оформлении вида на жительства мужчине отказали. У сотрудников местного отдела по вопросам миграции возникли подозрения, что регистрация гражданина Турции быть фиктивной.

Супруги подали иск к ведомству. Они надеются, что таким образом мужчине удастся избежать депортации.

Ранее сообщалось, что подлежащий выдворению из России украинец попросил оставить его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о Гренландии

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    В Госдуме назвали вопиющим нарушением претензии страны НАТО на землю посольства России

    Китай охладел к российской пшенице

    Зеленский высказался о возможности отправки ВСУ в Гренландию

    Стала известна причина стрельбы на юго-востоке Москвы

    Стало известно о появившейся в зоне спецоперации опасной «химической приблуде» ВСУ

    Раскрыто меню экс-замминистра обороны в СИЗО на Новый год

    В российском хостеле задержали более 50 мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok