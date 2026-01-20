Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 20 января 2026Россия

Российские подростки едва не сожгли сверстницу во время поздравления с днем рождения

«112»: В Москве подростки едва не сожгли сверстницу в день рождения
Майя Назарова

В Москве подростки едва не сожгли сверстницу во время поздравления с днем рождения. Действия юных россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, как школьники посыпают девочке голову сахарной пудрой, а затем поджигают. Именинницу охватывает пламя с ног до головы. После этого друзья успешно сбивают со школьницы огонь.

Юная москвичка не пострадала, утверждает «112».

До этого сообщалось, что в Майкопе Республики Адыгея толпа девочек-подростков из мести жестоко избила знакомую.

Девочку госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными гематомами. Кроме того, ей отбили почки.

Мать пострадавшей россиянки убеждена, что причиной нападения стала месть. Дело в том, что, по ее словам, возлюбленный одной из обидчиц расстался с ней из-за постоянной травли в адрес дочери, поэтому та решила отомстить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СПЧ прокомментировали резонансное убийство в Электростали

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Максим Галкин показал новую внешность

    Тарелку с цветком с чердака оценили в два миллиона рублей

    Иммунолог оценил важность ношения шапки зимой

    Стала известна цена шпагата Волочковой

    Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

    Суд определился с продлением ареста замминистру обороны Тимуру Иванову

    Лавров рассказал о сожалениях многих западных политиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok