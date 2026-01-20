Российские подростки едва не сожгли сверстницу во время поздравления с днем рождения

«112»: В Москве подростки едва не сожгли сверстницу в день рождения

В Москве подростки едва не сожгли сверстницу во время поздравления с днем рождения. Действия юных россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, как школьники посыпают девочке голову сахарной пудрой, а затем поджигают. Именинницу охватывает пламя с ног до головы. После этого друзья успешно сбивают со школьницы огонь.

Юная москвичка не пострадала, утверждает «112».

До этого сообщалось, что в Майкопе Республики Адыгея толпа девочек-подростков из мести жестоко избила знакомую.

Девочку госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными гематомами. Кроме того, ей отбили почки.

Мать пострадавшей россиянки убеждена, что причиной нападения стала месть. Дело в том, что, по ее словам, возлюбленный одной из обидчиц расстался с ней из-за постоянной травли в адрес дочери, поэтому та решила отомстить.