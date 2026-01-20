Реклама

06:32, 20 января 2026

Российский хоккеист попал в аварию по пути на матч НХЛ

Нападающий ХК «Колорадо» Ничушкин попал в аварию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Isaiah J. Downing / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий хоккейного клуба (ХК) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в аварию по пути на матч против «Вашингтон Кэпиталз» в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил ESPN.

«Это была мелкая авария, но достаточно серьезная, чтобы он не смог выйти на поле», — объяснил главный тренер Колорадо Джаред Беднар.

Он уточнил, что Ничушкин получил незначительные травмы. Несмотря на отсутствие россиянина, «Колорадо» одержал победу со счетом 5:2.

Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года. Его контракт с командой действует до 2030 года. Агентом россиянина является Марк Гандлер.

