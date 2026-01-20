Реклама

Рютте нашел способ решить спор США и Дании вокруг Гренландии

CNN: Рютте предложил пересмотреть соглашение о защите Гренландии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил возможный вариант урегулирования конфликта между США и Данией вокруг Гренландии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейские источники.

Согласно данным телеканала, генсек предложил пересмотреть соглашение о защите Гренландии от 1951 года, включив в него гарантии на запрет китайских инвестиций в остров.

По мнению Рютте, эта сделка позволит избежать эскалации в отношениях между Вашингтоном и Копенгагеном.

Ранее Трамп заявил, что США хотят купить Гренландию, так как Дания не может защитить эту территорию. «Мы должны ее получить. Они должны это сделать. Дания не может ее защитить. Это замечательные люди. Я знаю их лидеров, они очень хорошие люди, но они туда даже не ездят», — сказал он.

