Microsoft раскрыла 30-летний секрет Windows

В Microsoft рассказали о механизме работы функции быстрой перезагрузки Windows

В операционной системе (ОС) Windows 95 появилась функция быстрой перезагрузки, однако она могла работать с ошибками. Об этом в своем блоге на сайте разработчиков Microsoft заявил инженер Раймонд Чен.

Один из ветеранов IT-гиганта рассказал, как в Windows 95, которая вышла больше 30 лет назад, появилась функция быстрой перезагрузки. Чен объяснил, что она срабатывала при зажатых кнопках Shift и перезагрузки компьютера. Инженер Microsoft раскрыл, как работала эта функция.

По словам Раймонда Чена, механизм этой опции работал следующим образом. Сперва завершало работу 16-битное ядро ОС, затем — 32-битный менеджер виртуальной памяти. После этого процессор возвращался в обычный режим работы. Специалист рассказал, что для многих пользователей оставался секретным тот факт, что при быстрой перезагрузке ОС не отключала все запущенные программы поочередно.

Однако пользователи этой функции часто сталкивались с ошибкой. При быстрой перезагрузке Windows освобождала большой объем оперативной памяти. Если его успевала занять любая запущенная программа, то компьютер переходил к обычной «медленной» перезагрузке.

В середине января Windows 11 получила экстренное обновление, исправляющее ошибку выключения компьютера. В Microsoft подчеркнули, что неполадка была обнаружена только на устройствах с включенной функцией System Guard Secure Launch.