Для Windows выпустили экстренное обновление

Windows 11 получила экстренное обновление, исправляющее ошибку выключения ПК

Корпорация Microsoft признала одну из новых проблем Windows 11 и выпустила для операционной системы (ОС) исправление. На это обратило внимание издание Windows Central.

О проблеме, из-за которой ОС не могла выключиться или перейти в режим сна, стало известно в середине января. По словам журналистов профильного медиа, неполадки были вызвано ошибкой, которую в Microsoft поспешили исправить.

Проблему выключения персональных компьютеров (ПК) поправили в обновлениях KB5077744 и KB5077797. В Microsoft подчеркнули, что неполадка была обнаружена только на устройствах с включенной функцией System Guard Secure Launch.

По словам редактора Windows Central Зака Боудена, в Microsoft все еще не исправили несколько проблем, о которых пользователи рассказали в 2025 году. Так, в ОС перестала корректно работать среда восстановления Windows. Кроме того, потребители пожаловались на то, что темная тема Windows может отображаться с ошибками. «Проблемы надо решить, если Microsoft хочет улучшить общий имидж Windows 11, который сейчас находится в плачевном состоянии», — подытожил Боуден.

Ранее пользователей устаревшей Windows 10 призвали установить первое в 2026 году обновление для операционной системы. Апдейт не содержит никаких новых функций — только патчи.