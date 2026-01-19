Реклама

09:47, 19 января 2026Наука и техника

Пользователей Windows 10 призвали срочно обновиться

Для устаревшей Windows 10 вышло первое в 2026 году обновление безопасности
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Daniel Chetroni / Shutterstock / Fotodom

Пользователей устаревшей Windows 10 призвали установить первое в 2026 году обновление для операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание PCWorld.

Журналисты медиа обратили внимание на выпуск обновления KB5073724. Оно стало доступным для пользователей персональных компьютеров (ПК) под управлением Windows 10 21H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021 и Windows 10 22H2.

Также для загрузки апдейта нужно быть зарегистрированным в программе расширенных обновлений ESU, так как с 14 октября Microsoft прекратила выпуск регулярных патчей. Оно не содержит никаких новых функций, однако в Microsoft призвали пользователей срочно установить апдейт.

Специалисты выяснили, что KB5073724 включает в себя функцию безопасной загрузки. Также инженеры Windows удалили из системы устаревшие и потенциально опасные драйверы agrsm64.sys (x64), agrsm.sys (x86), smserl64.sys (x64) и smserial.sys (x86).

«На момент написания этой статьи Microsoft не упоминает о каких-либо проблемах, актуальных для частных пользователей, которые могли бы вызвать неполадки при установке обновления KB5073724 на компьютеры с Windows 10», — подытожили журналисты.

В начале января Microsoft исправила 114 уязвимостей в Windows, в том числе 8 критических. Фирма выпускает патчи для ОС во второй вторник каждого месяца.

