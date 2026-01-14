В Windows нашли сотню уязвимостей

Microsoft исправила 114 уязвимостей в Windows, в том числе критических

Корпорация Microsoft исправила в операционной системе (ОС) Windows 114 уязвимостей. На это обратило внимание издание The Hacker News.

Журналисты заметили, что 13 января компания представила первую подборку патчей для операционных систем Windows. Авторы объяснили, что такие обновления выходят в так называемый «вторник патчей» — второй вторник каждого месяца. Специалисты Microsoft заявили, что нашли и исправили больше ста уязвимостей.

Среди 114 системных брешей 8 являются критическими, 106 оцениваются как важные. Разработчики Windows рассказали, что 58 уязвимостей связаны с повышением привилегий, 22 — помогают раскрывать конфиденциальную информацию, 21 — удаленно выполнять код, 5 — рассекречивать пароли.

Обычно Microsoft не уточняет количество активно эксплуатируемых хакерами уязвимостей. Однако в этот раз в компании признали, что системную брешь CVE-2026-20805 использовали злоумышленники. В компании заметили, что уязвимость затрагивала диспетчер окон рабочего стола.

«Злоумышленники, уже имеющие доступ к системе, могут использовать уязвимости для преодоления сложных средств защиты, поэтому оперативное обновление программного обеспечения крайне важно для поддержания доверия к границам безопасности Windows», — заявил в интервью изданию специалист по безопасности Майк Уолтерс.

Ранее корпорация Microsoft запретила активировать ОС Windows по телефону. В конце 2025 года компания оставила только один способ активации — онлайн.