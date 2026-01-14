Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:11, 14 января 2026Наука и техника

В Windows нашли сотню уязвимостей

Microsoft исправила 114 уязвимостей в Windows, в том числе критических
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Microsoft исправила в операционной системе (ОС) Windows 114 уязвимостей. На это обратило внимание издание The Hacker News.

Журналисты заметили, что 13 января компания представила первую подборку патчей для операционных систем Windows. Авторы объяснили, что такие обновления выходят в так называемый «вторник патчей» — второй вторник каждого месяца. Специалисты Microsoft заявили, что нашли и исправили больше ста уязвимостей.

Среди 114 системных брешей 8 являются критическими, 106 оцениваются как важные. Разработчики Windows рассказали, что 58 уязвимостей связаны с повышением привилегий, 22 — помогают раскрывать конфиденциальную информацию, 21 — удаленно выполнять код, 5 — рассекречивать пароли.

Обычно Microsoft не уточняет количество активно эксплуатируемых хакерами уязвимостей. Однако в этот раз в компании признали, что системную брешь CVE-2026-20805 использовали злоумышленники. В компании заметили, что уязвимость затрагивала диспетчер окон рабочего стола.

«Злоумышленники, уже имеющие доступ к системе, могут использовать уязвимости для преодоления сложных средств защиты, поэтому оперативное обновление программного обеспечения крайне важно для поддержания доверия к границам безопасности Windows», — заявил в интервью изданию специалист по безопасности Майк Уолтерс.

Ранее корпорация Microsoft запретила активировать ОС Windows по телефону. В конце 2025 года компания оставила только один способ активации — онлайн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об открытии ВС России нового участка фронта

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Орбан раскритиковал принятый ЕК план по распределению кредита для Украины

    Самого старого человека Саудовской Аравии не стало в 142 года

    Звезда «Ландышей» описала покупку квартиры фразой «голодный путь страдания»

    В России назвали причину удара по почтовому терминалу в Харьковской области

    Соратники губернатора Запорожской области попали под уголовные статьи

    Назван главный миф о вреде сахара

    Создатель «Дома-2» раскрыл феномен Бузовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok