Наука и техника
20:55, 13 января 2026Наука и техника

Активацию Windows усложнили

Microsoft перестала активировать копии Windows по телефону — только онлайн
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft запретила активировать операционную систему (ОС) Windows по телефону. На это обратило внимание профильное издание Windows Latest.

Способ активации легальной копии ОС по телефону считался самым традиционным. С его помощью можно было позвонить на горячую линию Microsoft, продиктовать номер копии Windows и серийный номер и получить активацию. Однако с недавнего времени этот способ перестал работать.

В Microsoft подтвердили, что в рамках модернизации перестали оказывать такую услугу. При попытке позвонить по специальному номеру пользователь услышит, что данный способ больше не работает. Также ему предложат активировать копию Windows онлайн. По мнению журналистов медиа, до 2026 года у пользователей ОС был альтернативный способ активации, но Microsoft решила все усложнить.

В материале говорится, что услуга активации операционной системы по телефону была популярна среди пользователей, которые по определенным причинам не могли выйти на своем компьютере в интернет. Для потребителей, которые столкнутся с такой же проблемой в будущем, в Microsoft посоветовали использовать для активации Windows другое устройство, подключенное к сети.

Ранее журналисты издания ArsTechnica заявили, что Windows 10 стала популярной из-за исправленных ошибок предыдущих ОС.

