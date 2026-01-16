Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:25, 16 января 2026Наука и техника

Компьютеры с Windows перестали выключаться

Некоторые ПК с Windows 11 перестали выключаться из-за ошибки обновления
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Некоторые компьютеры с Windows 11 перестали выключаться после выхода январского обновления. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

Проблему заметили после выпуска обновления Windows 11 23H2. На неполадки начали жаловаться пользователи, на компьютерах которых была включена функция System Guard Secure Launch. Из-за неизвестной ошибки некоторые персональные компьютеры (ПК) перестали реагировать на команды — выключения или перехода в режим сна. Выключить такие устройства можно только принудительно.

System Guard Secure Launch — функция безопасности, предназначенная для защиты процесса загрузки от атак на уровне микропрограммного обеспечения и вредоносных программ. Как правило, ее активируют на компьютерах в организациях с корпоративной лицензией Windows.

В Microsoft признали проблему и заявили, что вместо выполнения команды о выключении или переходе в режим сна компьютер может перезагрузиться. В качестве временного решения проблемы в Microsoft предложили выключать ПК командой «shutdown /s /t 0» через терминал.

В начале года компания Microsoft исправила в операционной системе Windows 114 уязвимостей. Из них восемь назвали критическими уязвимостями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы просто не на одной стороне». Зеленский публично заявил о разногласиях с США по мирному плану

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Двое мужчин выслушали приговор за беспорядки в российском аэропорту

    Мужчина нашел потерянное 48 лет назад обручальное кольцо жены

    Работавший с Соловьевым блогер решил обезопасить семью ипотеками

    Россиянам напомнили о возврате средств за плохую работу УК

    Раскрыты особенности ударившего по важному объекту ВСУ умного снаряда

    Военкор обратил внимание на одну деталь во время суда над Тимошенко

    Появились кадры удара ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok