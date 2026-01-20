США пригрозили покупателям российской нефти огромными пошлинами

Бессент: Трамп может ввести пошлины в 500% для покупателей нефти у России

У президента США Дональда Трампа есть полномочия, которые позволят ему ввести 500-процентные пошлины на продукцию из тех стран, которые покупают российскую нефть. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью Fox Business.

По словам министра, Трампу не нужно, чтобы Сенат США предоставил ему такие полномочия, так как глава Белого дома может принять соответствующее решение в рамках Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

По прогнозам, такие санкции президента США приведут к резкому подорожанию нефти на мировом рынке. Как следствие, удар получит вся глобальная экономика, так как цены взлетят.

Некоторые эксперты полагают, что Трамп не пойдет на такие шаги, поскольку в противном случае стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель.