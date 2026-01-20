Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:58, 20 января 2026Экономика

США пригрозили покупателям российской нефти огромными пошлинами

Бессент: Трамп может ввести пошлины в 500% для покупателей нефти у России
Кирилл Луцюк
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

У президента США Дональда Трампа есть полномочия, которые позволят ему ввести 500-процентные пошлины на продукцию из тех стран, которые покупают российскую нефть. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью Fox Business.

По словам министра, Трампу не нужно, чтобы Сенат США предоставил ему такие полномочия, так как глава Белого дома может принять соответствующее решение в рамках Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

По прогнозам, такие санкции президента США приведут к резкому подорожанию нефти на мировом рынке. Как следствие, удар получит вся глобальная экономика, так как цены взлетят.

Некоторые эксперты полагают, что Трамп не пойдет на такие шаги, поскольку в противном случае стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии призвали задуматься о бойкоте ЧМ-2026 из-за позиции США по Гренландии

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Цифровой рубль не получится использовать для некоторых целей

    Названа группа людей с самым высоким риском рака желудка и поджелудочной железы

    Макрон надел темные очки и заявил о мире без правил

    Доктор Мясников рассказал о множестве переезжающих из Европы в Россию знакомых

    Производитель «Искандеров» нарастил выпуск вооружения

    Более 200 россиян на неделю застряли в Турции из-за отмены рейса

    Известная 68-летняя актриса ответила на критику ее старения фразой «ни о чем не жалею»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok