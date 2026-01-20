Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:03, 20 января 2026Забота о себе

Стали известны главные жалобы мужчин с большим пенисом

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексолог Минди Десета и психолог Род Митчелл рассказали, с какими жалобами чаще всего приходят мужчины с большим пенисом. Их цитирует HuffPost.

По словам сексолога, многие мужчины с половым членом больше 18 сантиметров рассказывают, что боятся причинить боль партнерше во время секса. Многие из них и сами не получают удовольствия, так как во время полового акта пенис стимулируется не полностью.

Кроме того, по словам Десеты, часто от обладателей гениталий большого размера ожидают невероятных умений в постели, что оказывает дополнительное давление и усиливает тревогу. Митчел добавил, что у многих мужчин со временем развивается устойчивое ощущение стыда, связанное с сексом. «Каждый раз, когда партнерша морщится или говорит: "Подожди, мне больно", они получают микротравму. Эти мужчины несут на себе груз того, что снова и снова причиняют боль любимому человеку», — заявил психолог.

Материалы по теме:
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
25 марта 2024
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Специалист предупредил, что постепенно у таких мужчин могут развиться серьезные ментальные и физиологические проблемы, поскольку стыд и вину мозг воспринимает как опасность и старается избегать травмирующих ситуаций.

Ранее сексологи Мэри Хеллсторм и Назанин Моали рассказали, какие поступки моментально убивают желание заниматься сексом. По их словам, главным разрушительным фактором является имитация оргазма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». В России ответили на заявление о подготовке НАТО к блокаде Калининграда

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    На Западе заявили об обратном эффекте санкций против России

    Активность НАТО в Польше связали с одним фактом про ВСУ

    Мужчина расправился с начальником из-за слишком маленькой премии

    Стали известны главные жалобы мужчин с большим пенисом

    В Британии заявили об угрозе рецессии из-за пошлин Трампа

    На Украине решили создать «антидроновый купол»

    В США новый российский «Амур» сочли обреченным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok