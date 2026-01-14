Реклама

05:01, 14 января 2026Забота о себе

Названы убивающие влечение поступки в спальне

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексологи Мэри Хеллсторм и Назанин Моали назвали поступки в спальне, которые моментально убивают желание заниматься сексом и влечение. Названный ими список опубликовало издание LadBible.

По мнению Хеллсторм, наиболее разрушительное влияние оказывает имитация оргазма. По ее мнению, ложь в постели мешает раскрыть полный потенциал сексуального удовольствия и в конечном итоге вредит обоим партнерам. Также сексолог призвала не стыдить себя или партнера за прошлый опыт или эротические фантазии, которые могут показаться странными. «Чем меньше стыда, тем больше веселья и удовольствия мы получаем от секса», — заявила Хеллсторм.

Моали добавила, что хорошие отношения в спальне требуют доверия, но при этом важно оставлять партнеру возможность иметь секреты. «У каждого из нас есть фантазии, которые не затрагивают партнера. Это не разрушает отношения, а порой даже укрепляет их, особенно в парах, где оба принимают разные проявления личности», — пояснила сексолог.

Специалистка также подчеркнула, что реальную угрозу для сексуальной жизни пары представляет отказ обсуждать интимные вопросы. По ее мнению, разговоры о сексе помогают понять, что нравится партнеру. Без этого понимания, считает эксперт, половой акт может стать весьма неприятным.

Ранее уролог Франсуа Пейнадо Ибарра подсказал способы быстро восстановить эрекцию после эякуляции. По его мнению, самый простой и надежный метод — это вести здоровый образ жизни.

    Названы убивающие влечение поступки в спальне

