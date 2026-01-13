Реклама

Забота о себе
07:05, 13 января 2026Забота о себе

Мужчинам подсказали способ быстрее восстанавливаться между эякуляциями

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostooleh / Freepik

Уролог Франсуа Пейнадо Ибарра заявил, что волшебной таблетки для быстрого восстановления между эякуляциями не существует. В разговоре с изданием El Tiempo он подсказал мужчинам способ сократить этот период.

По словам Ибарры, быстрее восстановиться между эякуляциями поможет здоровый образ жизни. Речь идет о сбалансированном питании, регулярных физических нагрузках и отказе от вредных привычек, в том числе курения и употребления алкоголя, пояснил он.

Доктор отметил, что здоровый образ жизни способствует улучшению кровообращения в организме и, следовательно, более быстрому восстановлению между половыми актами. Он предупредил, что этот период может увеличиться у мужчин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ожирением. Кроме того, существенную роль играет возраст, заключил Ибарра.

Ранее психотерапевт Джиджи Энгл перечислила признаки хорошего любовника. Так, она призвала выбирать мужчин, для которых оргазм не является единственной целью секса.

