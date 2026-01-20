Стало известно об опасениях западных лидеров из-за «Совета мира» Трампа

FT: Западные лидеры без энтузиазма восприняли приглашение Трампа в «Совет мира»

Западные лидеры без энтузиазма восприняли приглашение президента США Дональда Трампа в созданный им «Совет мира». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

«Западные лидеры, похоже, не очень хотят участвовать в том, что Трамп в своих приглашениях назвал "самым впечатляющим и значимым советом, который когда-либо собирался"», — пишет издание, отмечая, что единственным европейским лидером, уже принявшим приглашение президента США, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По данным источников FT, в Германии с нетерпением ожидали присоединения к инициативе США, которая должна была быть сосредоточена на урегулировании конфликта в секторе Газа, однако глобальный мандат совета, связанные с ним потенциальные финансовые взносы и роль Трампа как председателя вызвали беспокойство у правительства канцлера Фридриха Мерца. Один из собеседников газеты также выразил опасение, что если американский лидер реализует все свои намерения, то создание «Совета мира» станет «гвоздем в крышке гроба международного права в том виде, в каком мы его знаем».

Ранее FT сообщила, что администрация Трампа может рассматривать «Совет мира» в качестве замены Организации Объединенных Наций. Как утверждается, Белый дом в будущем может расширить мандат объединения, включив в сферу его деятельности не только сектор Газа, но и другие горячие точки, в том числе Украину и Венесуэлу.