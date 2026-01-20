Реклама

18:55, 20 января 2026Авто

Суд отправил виновника серьезного ДТП на Porsche Cayenne в тюрьму

Водитель стал виновником аварии с летальным исходом и скрылся
Светлана Ходос

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд принял решение отправить под арест водителя Porsche Cayenne, который устроил дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом в Гатчинском районе Ленинградской области, после чего скрылся с места аварии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Согласно материалам дела, 17 января мужчина сел за руль в состоянии опьянения. Во время поездки он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina, после чего уехал, не оказав помощи и не вызвав экстренные службы. В результате происшествия водитель отечественной машины скончался.

Кроме того, автомобиль задел двигавшийся в попутном направлении Ford, водитель которого не пострадал. Сам виновник ДТП получил травмы средней тяжести.

Одним из отягчающих обстоятельств стало систематическое нарушение автомобилистом правил дорожного движения. По данным прокуратуры, только в 2025 году водитель привлекался к ответственности более 130 раз.

Ранее эксперт объяснил, какие две вещи необходимо иметь при себе автомобилистам для защиты от автоподстав на дорогах.

