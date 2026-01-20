Сын Трампа расстался с девушкой и снова начал общаться с ней после разрыва

Бэррон Трамп, сын президента США, снова начал общаться с девушкой после разрыва

19-летний Бэррон Трамп, младший сын президента США Дональда Трампа, пережил разрыв, но, похоже, дал отношениям второй шанс. Об этом со ссылкой на журналиста Роба Шутера сообщает Radar Online.

По данным Шутера, Бэррон действительно расстался с девушкой, чье имя неизвестно, в ноябре 2025 года, незадолго до их первой годовщины. Однако сейчас пара снова начала общаться. «Они оба перегруппировываются. Нет никакой неприязни — просто продолжение отношений, которые явно важны для них обоих», — приводит издание слова инсайдера.

Причиной разрыва якобы стало желание возлюбленной Бэррона сосредоточиться на собственном пути. Юноша тяжело переживал расставание. Молодые люди изначально старались максимально скрывать отношения от публики и, судя по всему, намерены продолжать держаться в тени.

В сентябре прошлого года сообщалось, что ради свидания Бэррона Трампа закрыли этаж небоскреба. Сын президента пригласил девушку в Трамп-тауэр в Нью-Йорке.