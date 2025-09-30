Из жизни
20:15, 30 сентября 2025

Ради свидания сына Трампа закрыли целый этаж небоскреба

Сын президента США Бэррон Трамп закрыл этаж небоскреба отца ради свидания
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Carlos Barria / Reuters

Ради свидания сына президента США Дональда Трампа пришлось закрыть целый этаж небоскреба. Об этом сообщает Page Six.

19-летний Бэррон Трамп пригласил девушку в Трамп-тауэр в Нью-Йорке. Место свидания было выбрано по соображениям безопасности. Небоскребом владеет организация, связанная с отцом Бэррона, поэтому, как утверждает источник издания, для встречи закрыли весь этаж.

Однокурсник Бэррона рассказал Page Six, что сын Трампа ведет закрытый образ жизни. Он настолько заботится о безопасности, что отказывается делиться номером телефона и общается только по чату игровой консоли Xbox и в Discord.

Несмотря на это, в университете Бэррон пользовался успехом у девушек. «Он высокий и нескладный, но был самым видным парнем», — рассказал однокурсник.

Ранее сообщалось, что звонок Трампа премьер-министру Венгрии Виктору Орбану из-за российских нефти и газа помешал второму доесть ужин с лечо — одним из национальных венгерских блюд. «Поздним вечером я безмятежно ужинал с женой, когда президент Соединенных Штатов "ворвался" на нашу кухню — по телефону», — рассказал Орбан.

