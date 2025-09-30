Ради свидания сына Трампа закрыли целый этаж небоскреба

Сын президента США Бэррон Трамп закрыл этаж небоскреба отца ради свидания

Ради свидания сына президента США Дональда Трампа пришлось закрыть целый этаж небоскреба. Об этом сообщает Page Six.

19-летний Бэррон Трамп пригласил девушку в Трамп-тауэр в Нью-Йорке. Место свидания было выбрано по соображениям безопасности. Небоскребом владеет организация, связанная с отцом Бэррона, поэтому, как утверждает источник издания, для встречи закрыли весь этаж.

Однокурсник Бэррона рассказал Page Six, что сын Трампа ведет закрытый образ жизни. Он настолько заботится о безопасности, что отказывается делиться номером телефона и общается только по чату игровой консоли Xbox и в Discord.

Несмотря на это, в университете Бэррон пользовался успехом у девушек. «Он высокий и нескладный, но был самым видным парнем», — рассказал однокурсник.

