Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:21, 20 января 2026Мир

Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России

CNN: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит G7 с участием России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался ехать на предложенный французским лидером Эммануэлем Макроном внеочередной саммит «Большой семерки» (G7) с участием России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«В настоящее время президент Трамп не планирует поездку в Париж», — заявил неназванный представитель Белого дома.

Ранее американский лидер опубликовал переписку с Макроном. В ней президент Франции предложил организовать в Париже внеочередную встречу стран G7, на которую также будут приглашены Россия и Украина. По словам Макрона, на саммит также можно было бы пригласить представителей Сирии и Дании.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала приглашения на предложенный Макроном саммит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Россиянам назвали максимально допустимую дозу алкоголя в мороз

    На пляж вынесло беременную белоглазую акулу

    Бузова рассказала о своем мужчине мечты

    На россиянку упала гигантская глыба льда с крыши

    В России предложили выдавать семейную ипотеку до рождения ребенка

    Россиянин поставил на поражение соотечественницы на AO и выиграл 1,3 миллиона рублей

    В ВСУ пожаловались на дефицит ракет для систем ПВО и самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok