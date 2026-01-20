Трамп пригласил третьего постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

Трамп направил приглашение в «Совет мира» по Газе Пашиняну

Президент США Дональд Трамп направил приглашение в «Совет мира» по постконфликтному урегулированию в Газе премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом сообщила пресс-секретарь главы кабмина Назели Багдасарян, передает Armenpress в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Ереван был приглашен Трампом в качестве учредительного члена. Пашинян, как отмечает его пресс-секретарь, «с радостью и ответственностью принял предложение, подтвердив приверженность Армении продвижению мира».

До этого издание Bloomberg опубликовало список из 50 приглашенных Трампом стран и объединений в «Совет мира», где также числилась Украина, а также Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. В Киеве получение приглашения официально не подтверждали, но и не опровергали.

Ранее американская газета The Financial Times со ссылкой на знакомый с информацией источник писала, что администрация президента США может рассматривать «Совет мира» под председательством Дональда Трампа в качестве замены Организации Объединенных Наций (ООН). В материале уточняется, что Вашингтон может расширить мандат совета, включив в сферу его деятельности не только Газу, но и другие горячие точки, в том числе Украину и Венесуэлу.