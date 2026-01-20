Украинцы начали продавать символику СС в интернете

РИА Новости: Украинцы продают вещи с символикой СС в интернете

Украинцы в интернете начали продавать кители, фуражки и другие вещи с символикой СС. На это обратило внимание РИА Новости.

В частности, за 11 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) можно приобрести китель и фуражку с атрибутикой дивизии СС Мертвая голова.

«Форма штандартенфюрера, плечи 50, рукав 63, фуражка 58. Дополнительные фото с наградами в "личку"», — говорится в объявлении.

Другой пользователь за семь тысяч гривен (12530 рублей) продает форму с символикой из двух рун, похожую на СС.

Ранее украинцы начали продавать на сайтах с объявлениями сухпайки с гороховой кашей, которые являются частью военной помощи из Латвии.

