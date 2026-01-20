Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:32, 20 января 2026Бывший СССР

Украинцы начали продавать символику СС в интернете

РИА Новости: Украинцы продают вещи с символикой СС в интернете
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украинцы в интернете начали продавать кители, фуражки и другие вещи с символикой СС. На это обратило внимание РИА Новости.

В частности, за 11 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) можно приобрести китель и фуражку с атрибутикой дивизии СС Мертвая голова.

«Форма штандартенфюрера, плечи 50, рукав 63, фуражка 58. Дополнительные фото с наградами в "личку"», — говорится в объявлении.

Другой пользователь за семь тысяч гривен (12530 рублей) продает форму с символикой из двух рун, похожую на СС.

Ранее украинцы начали продавать на сайтах с объявлениями сухпайки с гороховой кашей, которые являются частью военной помощи из Латвии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Левый берег Киева полностью остался без света

    Украинцы начали продавать символику СС в интернете

    Стал известен фактор ускоренного снижения когнитивных функций

    ВС России впервые ударили по Украине новой баллистической ракетой

    На Украине запаниковали из-за ситуации на переговорах с США

    Названы минимальные баллы по ЕГЭ в 2026 году

    В Британии испугались отправленного Трампом Путину приглашения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok