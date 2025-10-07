Бывший СССР
Украинцы начали продавать сухпайки из Латвии на сайтах с объявлениями

РИА Новости: Украинцы распродают сухпайки с гороховой кашей из Латвии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинцы начали продавать на сайтах с объявлениями сухпайки с гороховой кашей, которые являются частью военной помощи из Латвии. На это обратило внимание РИА Новости.

Один из продавцов отмечает, что данный лот является редким аналогом американских сухпайков MRE. Производителем предоставленного набора является латвийская компания Roga-Agro. В его меню входит: гороховая каша с копченой свининой, ржаной хлеб, рисовая каша быстрого приготовления с черникой, шоколад, миндаль, изюм, соевый соус, чай и кофе.

Ранее бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продает оружие наркокартелям в Латинской Америке.

