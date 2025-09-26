Бывший СССР
Зеленского обвинили в поставках оружия наркокартелям

Полковник Макгрегор: Зеленский продает оружие наркокартелям Латинской Америки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продает оружие наркокартелям в Латинской Америке. Об этом рассказал бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале блогера Марио Науфала.

Он отметил, что половина поставляемых Западом вооружений в итоге оказывается на черном рынке. При этом речь идет даже о высокотехнологичных комплексах Javelin, с которыми бойцы наркомафии разгуливают по улицам.

При этом, по словам Макгрегора, украинский лидер не гнушается и открытым воровством денег, передаваемых Украине ее спонсорами. В частности, речь идет о полутора миллардах долларов, которые могли осесть в кошельках Зеленского.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина будет продавать оружие, чтобы увеличить военное производство. По его словам, у Киева есть излишки морских дронов, которые можно продать. Полученные от их продажи средства можно направить на производство более важного оружия, заключил он.

