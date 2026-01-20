Реклама

В Британии испугались отправленного Трампом Путину приглашения

Guardian: Приглашение Путина в «Совет мира» поставило вопросы о его повестке
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Приглашение президенту России Владимиру Путину войти в «Совет мира» по Газе поставило вопросы относительно его повестки дня. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание подчеркивает, что американский лидер Дональд Трамп, по-видимому, пригласил в Совет дружественных ему мировых лидеров.

Ранее Financial Times писала, что Дональд Трамп пригласил Владимира Путина войти в состав международного «Совета мира», так как хочет сохранить диалог с ним.

О том, что российский лидер получил приглашение войти в состав «Совета мира», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва изучает все детали предложения.

